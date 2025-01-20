Бондарь заявил, что за неуплату коммунальных услуг могут выселить из квартиры

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с изданием «Москва 24» заявил, что россиянам, не оплачивающим жилищно-коммунальные услуги, могут начислить штрафы в размере 1/300 ключевой ставки за каждый день просрочки платежа с 31-го дня и 1/130 ставки с 91-го дня задолженности.