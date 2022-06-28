Ретейлеры в России попросили ФНС снизить НДС на товары первой необходимости

pxhere.com/PD Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила в Федеральную налоговую службу (ФНС) инициативу о сокращении налоговой нагрузки на торговые сети с целью удержания цен на товары первой необходимости, передает «Коммерсантъ».