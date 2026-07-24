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Татар-информ

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В Бугульме родственникам участников СВО передали государственные награды

В Бугульме родственникам участников СВО передали государственные награды

Фото предоставлено Светланой Андреевой В Бугульме на территории военного комиссариата состоялась церемония передачи государственных наград родственникам военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.

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