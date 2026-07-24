В Бугульме родственникам участников СВО передали государственные награды

Фото предоставлено Светланой Андреевой В Бугульме на территории военного комиссариата состоялась церемония передачи государственных наград родственникам военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии