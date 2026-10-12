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Царьград

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В Краснодаре 12 октября без света останутся более 90 улиц

В Краснодаре 12 октября без света останутся более 90 улиц

В понедельник, 12 октября, в Краснодаре пройдут плановые отключения электроэнергии, которые затронут отдельные дома более чем на 90 улицах города.

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