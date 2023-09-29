Организатора покушения на помощника вице-премьера Запорожской области задержали

В Крыму задержали организатора покушения на помощника вице-премьера Запорожской области. Мужчина собрал самодельное взрывное устройство у себя в гараже и установил его рядом с газовым баллоном в машине, когда она была в сервисе на техобслуживании.
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