В Белом доме заявили, что Украина непричастна к теракту в "Крокус Сити Холле"

Ответственность за теракт в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье несет группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), заявила глава пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.
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