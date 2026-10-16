Минимальный размер оплаты труда в 2027 году планируется увеличить до 28 935 рублей в месяц. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
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