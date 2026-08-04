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Три года на Бали, книга откровений и мечты о семье: как живет звезда «Муз-ТВ» Дарья Субботина

Три года на Бали, книга откровений и мечты о семье: как живет звезда «Муз-ТВ» Дарья Субботина

В конце осени 2025 года бывшая звезда телеканала «Муз-ТВ» Дарья Субботина выпустила книгу «Заметки неисправимой оптимистки».

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