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Закон, порядок, государство

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Самарские юнармейцы стали победителями в номинации «Юнармия —семья» на смотре-конкурсе региональных отделений Юнармии

Самарские юнармейцы стали победителями в номинации «Юнармия —семья» на смотре-конкурсе региональных отделений Юнармии

По словам начальника регионального штаба движения «Юнармия» Самарской области, данное отделение с 2019 года является крупнейшим отделением в стране, численность которого на сегодняшний день составляет более 52 тыс.

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