Что было раньше на месте самой большой пустыни мира: ученые дали ответ Пустыня Руб-эль-Хали, или «Пустая четверть» — одна из крупнейших пустынь мира, занимающая значительную часть Аравийского полуострова, в наши дни выглядит как бескрайнее море безжизненного песка и изнурительной жары.