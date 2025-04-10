Что было раньше на месте самой большой пустыни мира: ученые дали ответ Пустыня Руб-эль-Хали, или «Пустая четверть» — одна из крупнейших пустынь мира, занимающая значительную часть Аравийского полуострова, в наши дни выглядит как бескрайнее море безжизненного песка и изнурительной жары.
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