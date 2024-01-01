Каменный подсолнух: история дома, который вращался вокруг своей оси

На то, чтобы повернуться на 360 градусов, у дома «Подсолнух» уходило чуть больше девяти часов. фото: WikiНе знаем, что воскликнули друзья итальянского инженера Анджело Инверницци, когда он сообщил им, что хочет сделать вращающийся вокруг своей оси дом, но подозреваем, что что-то вроде: «Oh mio Dio! È impossibile! Ci siamo!»К началу строительных работ Инверницци заручился поддержкой своего друга Ромола Карапаччи, тоже инженера, и архитектора Этторе Фаджиоли.