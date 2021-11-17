Страна и люди

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Зеленский vs Разумков: война Пьеро и Арлекина

Зеленский vs Разумков: война Пьеро и Арлекина

  По слухам, будоражащим киевских политиков, уже в субботу может состояться съезд «Слуги народа», на котором планируется исключить из партии и лишить парламентского мандата экс-спикера Рады Разумкова Впрочем, съезд в субботу может и не состояться.

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