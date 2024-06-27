Более 12 млн проездов зафиксировано на трассе М12 «Восток» с момента открытия дороги до Казани

Россияне все чаще выбирают трассу М-12 "Восток" для туристических поездок. По данным Министерства транспорта Московской области, первый летний месяц показал увеличение трафика на всех маршрутах новой магистрали.
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