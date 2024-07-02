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«В три раза мощнее Хиросимы». Белоруссия готова ударить ядерным оружием по ВСУ: Путин может дать добро

«В три раза мощнее Хиросимы». Белоруссия готова ударить ядерным оружием по ВСУ: Путин может дать добро

РИА Новости/МО РФ Автор: Егор ЗверевУ границ Белоруссии расположены 10 батальонных тактических групп НАТО общей численностью свыше 20 тысяч человек, заявил глава Генштаба Вооруженных сил республики Павел Муравейко.

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