«В три раза мощнее Хиросимы». Белоруссия готова ударить ядерным оружием по ВСУ: Путин может дать добро

РИА Новости/МО РФ Автор: Егор ЗверевУ границ Белоруссии расположены 10 батальонных тактических групп НАТО общей численностью свыше 20 тысяч человек, заявил глава Генштаба Вооруженных сил республики Павел Муравейко.
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