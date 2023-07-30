Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

109 подписчиков

Джастин Гейджи – новый обладатель пояса BMF

На UFC 291 в Солт-Лейк-Сити состоялся бой в легком весе между Дастином Порье и Джастином Гейджи. Джастин Гейджи нокаутировал соперника во втором раунде и получил пояс BMF («Самый опасный ублюдок»).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх