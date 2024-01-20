РЖД после смерти кота Твикса запретит проводникам высаживать животных из поездов

Питомцев будут передавать зоозащитникам, рассказали в госкомпанииПосле смерти кота по кличке Твикс, выброшенного проводницей из поезда, РЖД начала вносить изменения в правила перевозки домашних животных в поездах дальнего следования Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» госкомпании).
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