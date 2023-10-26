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Володин возмутился ушедшими с семичасового заседания Госдумы депутатами

Володин возмутился ушедшими с семичасового заседания Госдумы депутатами

Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы, выразил свое возмущение по поводу тех депутатов, которые покинули семичасовое заседание палаты во время обсуждения проекта федерального бюджета на ближайшие три года.

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Комментарии
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Модест
Не для того мы депутатские мандаты покупали, чтобы работой себя позорить! Не боярское это дело! У вас там есть специально обученные люди, которые за нас кнопки нажмут как вам надо!
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4 д.

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