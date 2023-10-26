Володин возмутился ушедшими с семичасового заседания Госдумы депутатами

Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы, выразил свое возмущение по поводу тех депутатов, которые покинули семичасовое заседание палаты во время обсуждения проекта федерального бюджета на ближайшие три года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии