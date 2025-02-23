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Царьград

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"Отступать некуда - позади Третий Рим": Малофеев поздравил русских с Днём защитника Отечества

"Отступать некуда - позади Третий Рим": Малофеев поздравил русских с Днём защитника Отечества

Основатель Царьграда сообщил, что сегодняшний праздник – "это день всех наших воинов всех времён".Основатель Царьграда Константин Малофеев поздравил жителей России с Днём защитника Отечества.

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