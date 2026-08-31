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Русская весна

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«Дали пощёчину»: во Франции отреагировали на унижение фон дер Ляйен

«Дали пощёчину»: во Франции отреагировали на унижение фон дер Ляйен

Отказ Исландии возобновлять переговоры о присоединении к ЕС, выраженный на референдуме, стал пощёчиной главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Франции Эммануэлю Макрону, заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

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