В ХМАО 15-летний мигрант из Азербайджана расправился со своим бывшим одноклассником

ИА "Русский ГУП Продакшн" Как стало известно, в ХМАО 27 августа 2026 года 15-летний местный паренек ушёл в школу за учебниками и бесследно пропал.
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