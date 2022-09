МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Ученые подсчитали число всех муравьев, обитающих на Земле, общее количество этих насекомых достигает 20 квадриллионов (единица с 15 нулями, или миллион миллиардов), говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).