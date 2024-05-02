Скончался второй свидетель, связанный с Boeing

Mike1975 Джошуа Дин, бывший аудитор по качеству поставщика Boeing Spirit AeroSystems и один из первых разоблачителей, заявивших, что руководство Spirit проигнорировало производственные дефекты 737 MAX, скончался во вторник утром после борьбы с внезапной, быстро распространяющейся инфекцией.