Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Скончался второй свидетель, связанный с Boeing

Скончался второй свидетель, связанный с Boeing

Mike1975  Джошуа Дин, бывший аудитор по качеству поставщика Boeing Spirit AeroSystems и один из первых разоблачителей, заявивших, что руководство Spirit проигнорировало производственные дефекты 737 MAX, скончался во вторник утром после борьбы с внезапной, быстро распространяющейся инфекцией.

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