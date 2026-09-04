Страны, поддерживающие президента Украины Владимира Зеленского после его высказываний об ударах по гражданской авиационной инфраструктуре России, не смогут дистанцироваться от терроризма.
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