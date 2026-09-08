Жаркие заезды и чистая езда: спортсмен из Тверской области досрочно выиграл Кубок России 2026 года

В Краснодаре с размахом прошёл 5‑й этап Кубка России по мотоджимхане — организаторы в лице Федерации мотоциклетного спорта Краснодарского края, Регионального центра спортивной подготовки № 1 и Всероссийского детского центра «Орлёнок» подготовили для спортсменов и зрителей настоящий праздник мотоспорта.