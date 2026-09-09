Лекция «Ставрография»

На лекции Виктор Троицкий обратится к истории крестообразных символов. Отправной точкой станут малоизвестные дневниковые записи Альбрехта Дюрера,в которых он высказывает свои мысли о кресте и его значении.
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