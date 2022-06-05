Эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа: решение Байдена отправить РСЗО Украине грозит безопасности всего мира

Эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа назвал решение президента США Джозефа Байдена отправить американские системы залпового огня HIMARS на Украину угрозой для международной безопасности.
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