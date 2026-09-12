В ходе боёв были уничтожены до 125 бойцов ВСУ, четыре боевые бронированные машины, три квадроцикла и 12 наземных роботизированных комплексов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Г Южнокорейский бре...
- МП Южнокорейский бре...
- Владелец парижско...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым