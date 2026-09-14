ВТБ: ставки по вкладам в 13% продержатся до конца октября

Заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов поделился оценкой текущей ситуации на рынке банковских продуктов для частных клиентов.
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