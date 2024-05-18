США провели испытания на ядерном полигоне

Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики США (NNSA) успешно провело подкритический эксперимент в Главной подземной лаборатории (PULSE) на объекте национальной безопасности в Неваде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии