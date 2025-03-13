Врач Шпоть: миллионы пациентов сталкиваются с мочекаменной болезнью каждый год

Заместитель директора Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета профессор Евгений Шпоть рассказал «Известиям» о новых подходах в диагностике и лечении заболеваний почек.
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