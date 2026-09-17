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На Урале обвиняемые разыграли ограбление ради хищения более 149 млн рублей

На Урале обвиняемые разыграли ограбление ради хищения более 149 млн рублей

На Урале в суд направили уголовное дело двух мужчин, обвиняемых в хищении более 149 млн рублей с помощью инсценировки ограбления.

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