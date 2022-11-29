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Депутат Госдумы Свищев сообщил, что сборную по футболу США не дисквалифицируют за искажение флага Ирана

Депутат Госдумы Свищев сообщил, что сборную по футболу США не дисквалифицируют за искажение флага Ирана

Дмитрий Свищев, председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту, во время беседы с изданием Pravda.

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