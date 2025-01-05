Вертолет с реаниматологами вылетел за пострадавшими в аварии в Карелии

После ДТП с автобусом в Карелии на помощь направлен медицинский вертолет Вертолет Карельского территориального центра медицины катастроф к вылетел для эвакуации пострадавших в аварии с туристическим автобусом.
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