Забайкалье. Ситуация с бензином: Люди начали притворяться полицией, чтобы заправиться

В Забайкальском крае топливная тема вышла на новый уровень народной изобретательности. Один местный житель решил, что стоять в очереди на АЗС - занятие не для него, и выбрал весьма рискованный способ ускорить процесс: надел полицейскую форму и потребовал заправить его вне очереди.