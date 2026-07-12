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Царьград

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Забайкалье. Ситуация с бензином: Люди начали притворяться полицией, чтобы заправиться

Забайкалье. Ситуация с бензином: Люди начали притворяться полицией, чтобы заправиться

В Забайкальском крае топливная тема вышла на новый уровень народной изобретательности. Один местный житель решил, что стоять в очереди на АЗС - занятие не для него, и выбрал весьма рискованный способ ускорить процесс: надел полицейскую форму и потребовал заправить его вне очереди.

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