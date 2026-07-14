В Архангельске перенесли сроки отключений горячей воды

Изменения связаны с ремонтом на Северодвинской ТЭЦ и увеличением нагрузки на Архангельскую ТЭЦ.Как сообщили в городской администрации со ссылкой на ТГК-2, гидравлические испытания тепловых сетей теперь пройдут с 28 июля по 6 августа.