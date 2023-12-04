Политолог указал на осознание НАТО военного преимущества РФ на Украине

В НАТО понимают, что военный потенциал России изначально выше, чем у Украины. Таким образом директор Центра европейской информации, руководитель информационного офиса Совета Европы в России, доцент МГИМО Николай Топорнин прокомментировал «Известиям» 4 декабря призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга готовиться к плохим новостям с Украины.