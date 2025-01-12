Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на утро и первую половину дня 12 января 2025 года По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды утром и в первой половине дня 12 января в южных районах Крыма ожидается очень сильный дождь, в горах мокрый снег,.