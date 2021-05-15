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Точка невозврата. Можно ли не проснуться после наркоза?

Точка невозврата. Можно ли не проснуться после наркоза?

По статистике, каждый человек хоть раз в жизни переносит наркоз. Опасно ли выключение сознания и какие последствия самые опасные? Рассказывает заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 Национального медико-хирургического центра им.

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