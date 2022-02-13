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Кузнецов и Орлов завершили с полезностью «минус 2» матч с «Оттавой»

«Вашингтон» проиграл «Оттаве» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Защитник «Кэпиталс» Дмитрий Орлов набрал показатель полезности «минус 2», нанес один бросок по воротам, получил две штрафных минуты, проведя на льду 19 минут и 28 секунд.

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