Россиян призвали регулярно есть изюм

Гастроэнтеролог Владимир Логинов рассказал, что изюм богат витаминами К и В Изюм содержит множество витаминов, минералов и антиоксидантов, необходимых для работы разных систем организма, рассказал гастроэнтеролог клиники «Евроонко», кандидат медицинских наук Владимир Логинов.