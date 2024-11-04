Россиян призвали регулярно есть изюм

Гастроэнтеролог Владимир Логинов рассказал, что изюм богат витаминами К и В Изюм содержит множество витаминов, минералов и антиоксидантов, необходимых для работы разных систем организма, рассказал гастроэнтеролог клиники «Евроонко», кандидат медицинских наук Владимир Логинов.
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