Прямо сейчас в группе телеканала «Моя Планета» в прямом эфире вы можете посмотреть марафон фильмов «Тайна на карте»! 🎙 СМОТРЕТЬ ПРЯМОЙ ЭФИР А также не забудьте принять участие в голосовании за самое мистическое место на карте России! ❗️ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗДЕСЬ 🌎 Моя Планета.