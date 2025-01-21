В Подмосковье полицейские пресекли нелегальное производство сигарет

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области задержали восьмерых участников организованной группы по подозрению в незаконном обороте табачной продукции.
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