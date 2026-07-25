📹⚡️В Одессе раздались взрывы, на месте прилёта поднимается чёрный дым — сообщают местные каналы Ранее ВС РФ поразили в городе портовую инфраструктуру, где хранились грузы для ВСУ.
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📹⚡️В Одессе раздались взрывы, на месте прилёта поднимается чёрный дым — сообщают местные каналы Ранее ВС РФ поразили в городе портовую инфраструктуру, где хранились грузы для ВСУ.