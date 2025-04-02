Группа республиканцев и демократов инициирует введение пошлин в 500% для тех, кто будет торговать с Россией

По информации американского издания The Hill, 50 сенаторов США, представляющих как Республиканскую, так и Демократическую партии, заявили, что в случае отказа России от участия в мирных переговорах с Украиной будут введены жесткие санкции.
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