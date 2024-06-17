«На ровном месте»: владивостокцы встали в одну большую пробку

Километровые пробки наблюдаются в эти минуты в нескольких районах Владивостока. В приложении «2ГИС» сами автомобилисты отметили как минимум семь аварий, которые перекрывают Некрасовский путепровод, сообщает PRIMPRESS.
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