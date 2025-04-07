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Царьград

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Даже связь глушили. "Искандер" ударил по "заднему двору" Зеленского

Даже связь глушили. "Искандер" ударил по "заднему двору" Зеленского

Накануне Киев проснулся раньше первых будильников: столицу Украины накрыли несколько десятков баллистических ракет "Искандер-М".

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