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Российский блогер-иноагент назвал «уродской» языковую политику Украины

Российский блогер-иноагент назвал «уродской» языковую политику Украины

Уехавший из России блогер Александр Штефанов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) назвал «уродской» языковую политику Киева, заявив, что принудительная украинизация бьет в первую очередь по русскоязычным гражданам страны.

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