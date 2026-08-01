Российский блогер-иноагент назвал «уродской» языковую политику Украины

Уехавший из России блогер Александр Штефанов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) назвал «уродской» языковую политику Киева, заявив, что принудительная украинизация бьет в первую очередь по русскоязычным гражданам страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии