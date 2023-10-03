Житель Камчатки лишился паспорта РФ после призывов к экстремизму

РИАМО - 3 окт. Бывший гражданин Украины, получивший паспорт РФ десять лет назад, вновь лишился гражданства за призывы к экстремизму на Камчатке, пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.
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