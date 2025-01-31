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Фицо заявил о возможном разрешении Украиной транзита газа из Азербайджана

Фицо заявил о возможном разрешении Украиной транзита газа из Азербайджана

REUTERS/Radovan Stoklasa Украинский президент Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, после того, как на него было оказано давление, стал допускать возможность транзита газа через страну из Азербайджана.

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