Глава управы Александр Мизгарь провел обход территории по запланированному маршруту. В нем также приняли участие заместитель главы управы, директор ГБУ «Жилищник района Коптево», сотрудники управы и «Жилищника», жители района.
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